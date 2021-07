Belgio-Italia, gli azzurri vincono anche gli ascolti: oltre il 65% di share

Azzurri del calcio sempre più in alto anche negli ascolti televisivi. Belgio-Italia è stata seguita ieri da 15 milioni 483 mila telespettatori

Azzurri del calcio sempre più in alto anche negli ascolti televisivi. Belgio-Italia è stata seguita ieri da ben 15 milioni 483 mila telespettatori con il 65,2% di share, dunque ben oltre la metà degli italiani che hanno guardato la tv. Un ascolto crescente rispetto alla precedente partita contro l’Austria che aveva fatto registrare il 61.1% di share con 13 milioni 275 mila spettatori. C'è stata ovunque una grande festa per la Nazionale di Mancini. Con gol di Insigne e Barella l'Italia ha sconfitto, infatti, il Belgio 2-1 e si è qualificata per la semifinale di Euro 2020, dove affronterà la Spagna.