La Stampa – Belgio, Lukaku ‘incoronato’ da Re Filippo: ora aspetta i suoi gol

L'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku esordirà questa sera a Euro 2020 nella sfida tra il suo Belgio e la Russia

"Incoronato dal sovrano in persona". Il quotidiano riporta un particolare episodio legato ai 'Diavoli Rossi' del commissario tecnico Roberto Martinez: "A Bruxelles la fiducia perla prima grande affermazione nella storia dei Diavoli Rossi è talmente forte da aver spinto Re Filippo ad andare a salutare i giocatori a Tubize, la Coverciano belga. «L’ho vista davvero in forma in questi mesi. Abbiamo entrambi fame di vittoria», ha detto il monarca a Lukaku, a un passo dai 40 gol stagionali tra Inter e Nazionale (ne ha segnati 38). [...] Re Filippo davanti alla tv aspetta di esultare per un gol di Lukaku".