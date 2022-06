Bellanova, non solo Inter: c’è anche la Fiorentina. Italiano gli offre un posto da titolare

L'esterno del Cagliari, seguito dai nerazzurri, piace anche alla Fiorentina che potrebbe offrirgli un ruolo da protagonista

Dopo l'addio di Perisic, che ha raggiunto Conte al Tottenham, l'Inter cerca un rinforzo per le corsie laterali. Tra i nomi valutati dalla dirigenza dell'Inter c'è anche l'esterno del Cagliari Bellanova. Ma il club nerazzurro sembra essere in buona compagnia.

"In questa ottica si inserisce il pressing viola per il laterale destro del Cagliari Raoul Bellanova (2000), autore di un’ottima stagione in Sardegna nonostante la retrocessione finale in Serie B. Il giocatore, cresciuto nelle giovanili del Milan, è stato recentemente riscattato dal club di Giulini (era di proprietà del Bordeaux) ed è uno dei pezzi pregiati della squadra. I viola lo hanno seguito a lungo decidendo di provare a portare a Firenze un elemento importante anche dell’Under 21 azzurra ed offrendo la maglia da titolare di una squadra in decisa crescita, tornata al termine di questo campionato in Europa dopo molto tempo", riporta La Gazzetta dello Sport.