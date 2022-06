Bellanova, non c’è solo l’Inter: anche la Juventus è interessata

L'esterno classe 2000 del Cagliari è finito al centro di numerose voci di mercato: nerazzurri in vantaggio, ma non sono i soli

Non c'è solo l'Inter su Raoul Bellanova, esterno destro classe 2000 del Cagliari. Secondo Libero, sul giocatore ci sarebbe anche la Juventus: "Parlando di esterni, il principale obiettivo juventino è Destiny Udogie (19), anche se l'Udinese punta a trattenere l'azzurro per un'altra stagione. Piace anche Raoul Bellanova (22) del Cagliari, su cui in vantaggio c'è però l'Inter".