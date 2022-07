Cagliari, Bellanova non convocato in ritiro. Lunedì farà le visite per l’Inter

Raoul Bellanova è sempre più vicino all'Inter. Lunedì sarà a Milano per le visite mediche, poi arriverà la firma sul contratto coi nerazzurri. L'esterno destro, che rinforzerà la batteria di laterali di Simone Inzaghi, non è stato ufficialmente convocato per il ritiro del Cagliari, retrocesso in Serie B. Un ulteriore segnale che lo avvicina all'Inter...