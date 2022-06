GdS – Bellanova, operazione da 10 milioni di euro. Cambia la formula col Cagliari

È stato definito l'accordo con il Cagliari per Raoul Bellanova a termine di una trattativa che ha sempre dato segnali di avanzamento, costanti e benauguranti. Rispetto alle primissime conversazioni cambia la formula: non una cessione a titolo definitivo, ma un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Simone Inzaghi copre così - a livello numerico - il buco lasciato dall'addio di Ivan Perisic: Bellanova sarà impiegato a destra come Denzel Dumfries, mentre il versatile Matteo Darmian "scala" sulla sinistra come vice di Robin Gosens. Tra la quota da versare subito e la cifra da saldare in caso di riscatto, l'operazione Bellanova è stimata intorno ai 10 milioni di euro.