Bellanova: “Finale di Champions? Non pensavo di giocare. Felice di aver scelto Torino”

Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi, Raoul Bellanova ha parlato così della sua prossima avventura al Torino: "C'è un bel gruppo. Ringrazio la società, tutti mi hanno accolto come uno di loro. Vado al campo come se fossi qua da uno o due anni. A livello fisico è provante con mister Juric, venivo da un'annata diversa ma sto prendendo la forma e non vedo l'ora di trovare la forma. Juric vuole che ci divertiamo, e di giocare sempre in avanti: vuole che noi esterni siamo determinanti per cercare di fare gol. Sono ancora giovane, devo crescere. Il mio punto forte è la fase offensiva, sono sicuro che migliorerò nella fase realizzativa e in quella difensiva: a volte sono un po' distratto.