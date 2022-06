Bellanova, Inter e Cagliari continuano a parlare: è emersa questa novità sostanziale

Onana, Mkhitaryan e poi... Raoul Bellanova. L'esterno del Cagliari potrebbe essere il prossimo tassello della nuova Inter. Come sottolinea Tuttosport, Inter e Cagliari continuano a parlare e "la novità sostanziale emersa è il fatto che Cesare Casadei non andrà in Sardegna in prestito ma come contropartita dell’affare (probabilmente in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei nerazzurri). Giulini valuta Bellanova 9 milioni più 6 di bonus, l’Inter 7 più Casadei. L’accordo si troverà".