Bellanova: “Dopo i fischi i miei compagni mi hanno aiutato. E ogni momento è un sogno”

«Menomale che l'ha deviato il difensore altrimenti andava in fallo laterale. Mi ha dato una mano ad andare sul due a zero e a portare tre punti importanti a casa. La cosa più importante era ed è la qualificazione in CL che passa in primis dal campionato. Veniamo da diverse vittorie e non vogliamo fermarci. Volevamo vincere questa sera davanti ai nostri tifosi per preparare al meglio la gara contro il Milan».