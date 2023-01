Libero: “Inter, avevi Dumfries e Darmian. Perché Bellanova? Non era meglio un difensore?”

"Secondo errore: l’acquisto di Bellanova. Contestabile per la formula e per il ruolo più che per il rendimento del giocatore, che a dir la verità non ha avuto molte opportunità di mettersi in mostra. Il prestito è costato 3 milioni, il riscatto è fissato a 7: fanno 10, il budget per un buon difensore di prospettiva. Che serviva più di un esterno destro: in quel ruolo, l’Inter contava già Darmian e Dumfries. Perché non dirottare il budget su un centrale difensivo visto che pure De Vrij e D’Ambrosio sono in scadenza? I gol subiti quest’anno non sono un caso ma la conferma che la retroguardia aveva bisogno di un restauro".