Inter, per Bellanova sarà offerta cash più giovane: “Il Cagliari vuole questo nome”

E' Raoul Bellanova il nuovo colpo dell'Inter per rinforzare le fasce esterne. Il club nerazzurro sta praticamente chiudendo l'operazione con il Cagliari, andrà solo definita la modalità dell'offerta. Spiega il Corriere dello Sport: "I discorsi per l’esterno del Cagliari procedono spediti. I due club hanno raggiunto un’intesa di massima sulla formula dell’operazione, che avverrà a titolo definitivo: insieme ad un conguaglio in denaro, ci sarà anche il prestito di uno dei giovani interisti. Il club sardo ha messo gli occhi su Casadei, il gioiellino della Primavera, già oggetto di interesse anche di altre squadre. Ma non sono da escludere alternative. Resta da trovare una quadratura per la valutazione complessiva dell’esterno, visto che l’Inter non va oltre i 7-8 milioni (più bonus), mentre il Cagliari punta a 10 (più bonus)".