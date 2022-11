GdS – Bellanova, difficile che l’Inter lo riscatti. Problemi di inserimento per Asllani

Alcuni dei nuovi acquisti dell'Inter, fino a questo momento, non hanno convinto e non sono riusciti a incidere nella squadra di Inzaghi

"Alla domanda, a inizio stagione, su quali sarebbero stati i pilastri della seconda Inter di Inzaghi, tutti avrebbero risposto Lukaku e Brozovic. Ecco: i pilastri sono venuti giù. Lukaku di fatto non c’è mai stato, come raccontiamo anche altrove. Ma un discorso simile può essere fatto anche per il croato, che stasera salterà la 9ª gara sulle 18 stagionali. Bravo Inzaghi a trovare la soluzione Calhanoglu, tanto che ora viene da chiedersi che fine farà Marcelo, quando tornerà al 100%. Il rientro, almeno tra i convocati, sembra vicino: con la Juve dovrebbe esserci", spiega La Gazzetta dello Sport.

"E poi c’è chi non ha avuto problemi fisici, ma di inserimento. Parliamo dei nuovi acquisti: Asllani e Bellanova fin qui hanno deluso. Il primo era stato preso per fare il vice Brozovic, ma la soluzione Inzaghi l’ha cercata e trovata altrove. Per l’esterno ex Cagliari fin qui neppure una gara da titolare e 64 minuti complessivi. Le briciole, tanto che viene difficile credere che a fine stagione possa esser riscattato. Gosens, infine: è un nuovo acquisto a metà, è arrivato a gennaio. Doveva essere l’anno del suo decollo, ma da dopo la sosta di fine settembre su otto partite non ne ha giocata neppure una dal primo minuto…", aggiunge il quotidiano.