Raoul Bellanova sta disputando un'annata a grandi livelli con la maglia del Torino tanto da essere riuscito a strappare una convocazione dal CT Spalletti in Nazionale. Il suo futuro al Torino è ancora in bilico perché, secondo quanto riporta Tuttosport, ci sono squadre importanti che hanno messo gli occhi sull'ex Inter:

"L’Aston Villa l’aveva già monitorato dal vivo in un paio di gare; mentre all’Olimpico - in occasione di Roma-Torino - c’era uno scout del Manchester United. A queste 2 società se ne è aggiunta una terza: ci riferiamo al West Ham, che ha inviato un proprio emissario settimana scorsa a Udine per studiarlo da vicino", si legge sul quotidiano. Bellanova, pagato 7 mln di euro dal Torino ("battendo la concorrenza della Roma e dell’Inter (avrebbe voluto rinnovare il prestito per un’altra stagione)", ora ha una valutazione di circa 25 mln di euro ma che potrebbe lievitare ancora di più.