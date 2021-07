Bellerin, l’agente incontra l’Arsenal: apertura al prestito con diritto. L’Inter…

L'esterno destro spagnolo vuole lasciare l'Inghilterra e vedrebbe di buon occhio un trasferimento a Milano

Come previsto, l'agente di Hector Bellerin ha avuto un incontro con la dirigenza dell'Arsenal: conferata la voglia di cambiare aria, nel meeting si è cercato di verificare la disponibilità dei Gunners a cedere sulla base del prestito con diritto di riscatto (l'unica formula che proporrebbe l'Inter). Così scrive il Corriere dello Sport: "Un incontro, invece, come previsto, lo ha avuto l’agente di Bellerin con l’Arsenal. E, come già sottolineato, è stato fruttuoso, nel senso che i Gunners hanno dato la disponibilità a valutare un prestito con diritto e non soltanto con obbligo. Attenzione, però, perché sul laterale spagnolo ci sarebbe anche l’Atletico Madrid, che, in ogni caso, punta allo stesso tipo di formula. Il lavoro del procuratore, comunque, è tutt’altro che esaurito. Quella del club inglese, infatti, è solo una porta aperta per trattare. Ma occorre comunque trovare un’intesa sulle cifre, tra costo del prestito (i Gunners lo vogliono elevato) e cifra per l’eventuale riscatto. Già questo fa capire come Nandez, in ogni caso, sia più vicino".