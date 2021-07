Bellerin, irrompe l’Atletico Madrid: l’agente parla con l’Arsenal, l’Inter…

L'esterno spagnolo ha espresso la volontà di indossare la maglia nerazzurra, ma manca l'accordo con i Gunners

Tra i vari profili valutati dall'Inter per il ruolo di esterno destro, oltre a Nahitan Nandez, c'è anche Hector Bellerin: lo spagnolo ha espresso la volontà di lasciare l'Arsenal e di sposare il progetto nerazzurro. Sul giocatore, però, è pronto a muoversi l'Atletico Madrid, come scrive Tuttosport: "Nahitan Nandez oggi, salvo cambi di programma, sarà a Milano, ma non è detto che si fermi in città nonostante la sua volontà sia quella di indossare la maglia nerazzurra. La stessa che ha Hector Bellerin dell'Arsenal, anche se sul terzino spagnolo è piombato l'Atletico Madrid, alla ricerca di un sostituto di Trippier nel mirino dello United. [...] Ieri l'agente di Bellerin è arrivato a Londra per mettere pressione all'Arsenal e concedere al terzino di lasciare i Gunners in prestito con diritto, ma chissà che l'ingresso in scena dell'Atletico non cambi le carte in tavola".