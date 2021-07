GdS – Inter, Bellerin il preferito per la destra: attesa per le mosse dell’Arsenal

L'esterno spagnolo è in cima alla lista della dirigenza nerazzurra, ma tocca al club londinese fare la prima mossa

L'Inter ha individuato il successore di Achraf Hakimi: il preferito per la fascia destra è Hector Bellerin. Prima, però, bisogna attendere le prossime mosse dell'Arsenal, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Hector Bellerin resta il preferito della casa, ma bisogna aspettare l'esplorazione dell'Arsenal: i Gunners si guardano intorno alla ricerca di un compratore, prima di pensare di aprire al prestito con diritto per i nerazzurri".