Bellinazzo: “Problema generalizzato per i top club. Nel caso dell’Inter…”

"C'è un problema generalizzato che colpisce in maniera maggiore i top club. Nel caso dell'Inter praticamente il costo della rosa tende ad assorbire tutti i ricavi strutturali, diritti tv, italiani ed europei e gran parte delle sponsorizzazioni". Così Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ai microfoni di Calciomercato.it in merito al momento difficile che sta vivendo il mondo del calcio, in particolare l'Inter con la gestione Suning.