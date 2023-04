Bellinazzo: “Euro 2032, Turchia avanti a noi sugli stadi ma c’è un fattore che può spostare”

Nei 10 stadi candidati sono stati esclusi Palermo ed Udine, come mai?

“Non c’è dubbio che questo sia stato fatto per lasciare da parte gli stadi già un po’ ristrutturati. Per questo si è puntato su stadi che vanno completamente rifatti. Gravina considera Euro 2032 come l’ultimo volano per poter fare questo tipo di investimento”.