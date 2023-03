Bellinazzo: “Altri fondi in arrivo in Serie A? C’è interesse su club italiani: la situazione”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Marco Bellinazzo , giornalista de il Sole 24 Ore, ha detto la sua in merito al nuovo format della Supercoppa italiana, che replicherà quanto fatto dalla Liga con quattro squadre a sfidarsi in un mini-torneo con due semifinali e la finale:

“Ne avevo già scritto nel libro perché questo era un percorso quasi obbligato seguendo la scia della Liga spagnola. Loro ottengono 40 milioni con la quasi sicura presenza di Barcellona e Real Madrid. La loro era stata giocata prima della nostra e l'interesse in questa stagione era molto più per quella spagnola. Ci si scontra, poi, con i problemi di interesse sociali ed etici. Se ci sono state polemiche per quello in Qatar ci saranno anche queste”.