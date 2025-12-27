Dalle colonne del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo fa una fotografia sullo stato di salute del calcio italiano. Momento positivo per la Serie A che viaggia verso il record di ricavi.
Bellinazzo: “Inter, record di ricavi. Seconda in Serie A per utile! E non è la più indebitata”
"In una stagione da primato in fatto di ricavi per i top club della Serie A, quella chiusa al 30 giugno 2025, l’Inter ha raggiunto la cifra record di 567 milioni, seguita da Juventus (529) e Milan (494). Un livello di entrate che ha permesso ai nerazzurri di realizzare un utile di 35 milioni, secondo solo a quello siglato dall’Atalanta (mentre il Bologna si è fermato a 14). L’Inter ha conquistato anche il vertice della classifica dei proventi da stadio (99 milioni) e il secondo gradino dietro al Milan per quelli commerciali (142 contro 152). Grazie a queste performance economiche a livello di indebitamento finanziario netto l’Inter ha migliorato la propria situazione (248 milioni), scavalcando la Juve che presenta il dato peggiore tra i top team della Serie A (271 milioni)".
"In un contesto che resta nell’insieme pieno di incognite, la fotografia dei conti economici 2024/25 conferma uno stato di salute positivo per il vertice del Calcio Italiano Spa. Nella stagione chiusa al 30 giugno 2025 potrebbe registrarsi il record storico di fatturato. Guardando ai conti dei primi 10 club per livello di ricavi, (dall’Inter all’Udinese che ne ha 142) infatti, rispetto alla stagione 2023/24 quando complessivamente era stata sfiorata la soglia dei 2,9 miliardi, nella stagione 2024/25 si supera per la prima volta i tre miliardi".
"Un miglioramento che ora dovrà tradursi in una riduzione dell’indebitamento, il grande male del calcio italiano. L’Inter ha tagliato i debiti a 660 milioni (735 milioni al 30 giugno 2024), con l’indebitamento finanziario netto scalato a 248 milioni e un impatto che in futuro sarà limitato dal nuovo bond da 350 milioni emesso a giugno con scadenza nel 2030 e un tasso fisso pari al 4,52% su base annua lorda contro il 6,75% del precedente prestito. Nelle due ultime stagioni (2023/24 e quella successiva) il costo della rosa (tra ingaggi del personale tesserato e ammortamenti) è rimasto stabile per l’Inter (intorno ai 270 milioni) e il Milan (230), è salito per Napoli (da 177 a 243), Atalanta (da 154 a 184) e Bologna (da 95 a 115) ed è stato ridotto da Juve(da 378 a 345, ancora il più altro in Serie A), Lazio (da 140 a 124) e Fiorentina (da 130 a 122)".
(Sole 24 Ore)
