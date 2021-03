Bellinazzo: “Inter, nessun problema per gli stipendi. Ecco il piano”

Il giornalista del Sole 24 Ore ha chiarito la questione che tiene banco in casa nerazzurra

Suning cerca un finanziatore che garantisca liquidità nelle casse dell'Inter da qui al termine della stagione. Ciò aiuterà il colosso cinese a rispettare le scadenze anche per gli stipendi dei tesserati. Sulla questione c'è un piano chiaro e nessuna apprensione, come spiegato da Marco Bellinazzo: "Gli stipendi di gennaio sono stati versati. La definizione della questione finanziaria consentirà di pagare gli altri senza problemi. Per novembre e dicembre c'è un accordo con tutti i giocatori e verranno pagati da maggio in poi rateizzando una parte relativa alle imposte in 24 mesi".