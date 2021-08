Bellinazzo: “Messi-Psg in linea con fair play? Forse Al Khelaifi sa già le nuove regole”

L'esperto di economia del Sole 24 Ore ha commentato sui social l'affare Messi che ha da poco firmato col Psg:

Per Al Khelaifi l'affare Messi-PSG è in linea con il fair play finanziario. ll Psg ha perso (30/6/2020) 175 milioni ed è probabile che ne perda di più nel 2021. Difficile rientrare nei paletti. Si deve presumere che lui conosca già le regole che la Uefa riscriverà per il Covid?