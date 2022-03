Bellinazzo: “Napoli? Lo scudetto sarebbe un miracolo. Inter, Juve e Milan…”

Le considerazioni del giornalista esperto di materia economica applicata al calcio sulle squadre in lotta per il tricolore

Sarebbe un miracolo se il Napoli vincesse lo scudetto? Per gli ingaggi del Napoli sì, siccome sono inferiori a Juve, Inter e Milan. Poi è un club che è cresciuto in questi anni sportivamente, raggiungendo risultati importanti, ma guardando sempre l’equilibrio dei conti. Il 2021 non è stato l’anno migliore in termini di bilancio, anche per questo dall’anno prossimo è in programma un taglio sugli ingaggi, con la partenza di Insigne che è il primo esempio".