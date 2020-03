Bellinazzo: “Il tema non è chi vince il campionato. Deve essere chiara la prospettiva”

Intervenuto a Tutti Convocati, il giornalista Marco Bellinazzo ha parlato del problema economico che tocca anche il mondo dello sport in questa situazione di emergenza:

“Il problema non è solo dei danni diretti, ma anche alle aziende che sponsorizzano e che sono proprietarie delle squadre di calcio, soprattutto nelle serie minori dove stanno già ritirando i loro investimenti. Il tema non è chi vince il campionato, ma rimettere in moto il calcio italiano, anche se a porte chiuse. Deve essere ben presente la prospettiva”