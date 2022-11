Bellinazzo: “La storia del calcio è cambiata nel 2003. Non credo a InterSpac ma a…”

"La storia del calcio è cambiata nel 2003 quando Putin decise di mandare uno dei suoi uomini più fidati, Abramovich, a comprare il Chelsea e a iniettare milioni e milioni di euro per renderlo anche vincente e sovvertire le gerarchie del calcio globale. Lì cambia il calcio, arriveranno altri oligarchi russi, gli sceicchi, i qatarioti, i cinesi, oggi gli americani. Oggi si deve recuperare il concetto di democrazia calcistica, esistono strumenti giuridici e normativi per dare voce ai tifosi, penso ai Fan Token e alle crypto e dell'attenzione che il mondo del calcio non ha avuto a questo strumento. I Fan Token sono importanti e accessibili a tutti, non credo a InterSpac o forme di azionariato popolare ma credo in modelli in cui ciascuna società crei legami e formule con i tifosi. In Premier, è stato imposto di dare ai tifosi un diritto di veto quando si vuole cambiare maglia o stadio, dando loro quel valore identitario, solo salvando questo aspetto calcistico ma anche conveniente, si evita la riduzione del calcio a prodotto solo di entertainment, se togli il cuore, non ci sarà differenza tra una partita di calcio e il videogame"