Bellinazzo: “Suning ora ha tutto l’interesse ad andarsene. Non ha detto di non fare mercato, ma…”

Intervenuto a Tutti Convocati, l’esperto di economica del Sole24Ore Marco Bellinazzo ha parlato della situazione dell’Inter e dei possibili sviluppi futuri:

“Ci sono problemi di pagamento degli stipendi anche allo Jiangsu. Alla crisi si aggiunge necessità di far quadrare conti con direttive partito cinese. Sta prendendo in considerazione di cedere una parte della società. Dipende dalle offerte che arriveranno. È un club in fase di rilancio che ha potenziale inespresso e anche una quota di minoranza può essere interessante per comprarlo a poco e rivenderlo. Fondi sono ricchi di liquidità al contrario delle società. Coi fondi si fa in fretta: si parla di minoranza e poi si passa da 500 milioni a un miliardo e si prendono tutta la proprietà. Il fondo può avere un’ottica speculativa. Bisogna capere poi se Suning vuole rimanere come socio o vuole vendere tutto. Ora Suning ha tutto l’interesse a salutare se dovesse arrivare un’offerta da 900 milioni. Non ci saranno problemi con gli stipendi, la boccata d’ossigeno coi fondi arriverà a fine gennaio. Suning ha detto di non fare mercato gravando sul mercato ma se ci dovessero occasioni di scambi l’Inter si farà trovare pronta”.