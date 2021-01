Bellinazzo: “Fondi vogliono investire tanti soldi nell’Inter. Non c’è Bc Partners in pole”

Intervenuto a Sportitalia, l’esperto di economia del Sole24Ore Marco Bellinazzo ha parlato della situazione dell’Inter e dei risvolti futuri riguardanti la proprietà:

“L’Inter aveva investito tanto, aveva un monte ingaggi elevato e i ricavi che ci si aspettava arrivassero con le vittorie sono difficili da ottenere a breve. Se Suning vende lo farà in estate, il ciclo potrebbe finire ma dipende da due fattori: cosa dirà il Governo cinese sugli investimenti sul calcio estero e poi l’incrocio di mercato tra esigenza di trovare partner e le offerte dei vari fondi. Inter molto appetibile, può diventare come il Milan. Suning non è andata sul mercato per vendere ma per trovare un partner finanziario. Ha bisogno di liquidità e voleva rifinanziare i suoi bond. I discorsi sono diventati più seri perché chi si è avvicinato alle quote dell’Inter vuole una parte di maggioranza fin da subito. Non c’è solo Bc Partners e non è in pole position, i fondi vogliono investire tanti soldi e per questo potrebbero prendersi una quota di maggioranza. La quota per la cessione si avvicina ai 900 milioni. Suning ha detto di non fare mercato con costi in più, prima deve valutare e far sì che non ci siano minus”.