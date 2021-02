Figc, minuto di silenzio ovunque per Bellugi. Gravina: “Dolore enorme per tutti”

Per ricordare l'ex difensore nerazzurro scomparso oggi è stato previsto il raccoglimento prima di ogni partita del fine settimana

È morto Mauro Bellugi, ex difensore dell'Inter, del Bologna e del Napoli. Per ricordare l'ex difensore (1 scudetto in nerazzurro e 90 presenze) la FIGC ha previsto un minuto di raccoglimento su tutti i campi.