La Curva Nord ai funerali di Bellugi: “Buon viaggio, eroe nerazzurro”

I tifosi interisti hanno lasciato uno striscione e le sciarpe sul feretro ai funerali dell'ex difensore interista

Si sono celebrati questa mattina a Milano i funerali di Mauro Bellugi . Il covid19 aveva complicato i suoi problemi di salute e i medici erano stati costretti ad amputargli le gambe. L'ex difensore aveva superato l'operazione. E aveva raccontato la sua storia per sensibilizzare chi nega gli effetti del coronavirus. Se lo è portato via un'infezione, a 71 anni.

È l'ultimo saluto ad un ex calciatore, un uomo che ha amato molto l'Inter e che condivideva in tv l'esultanza per ogni gol interista. Un amore mai tramontato e ricambiato dalla famiglia Morattiche era proprietaria dell'Inter ai tempi in cui lui giocava nell'Inter.