Bellugi: “Lautaro? Ho visto che ha discusso con Lukaku. Presidente ricco, lo trattenga”

Mauro Bellugi, ex calciatore dell’Inter, ai microfoni di TMW ha parlato della prestazione dei nerazzurri contro il Napoli: “Francamente la squadra non mi è sembrata male. Ci sono stati gli interventi decisivi di un gran portiere come Ospina. Certo, Lautaro si è visto poco. Non vorrei che quando arrivano le sirene di certe squadre si perdesse la trebisonda. Ho visto che ad un certo punto Lukaku non gli ha passato una palla e hanno discusso. Ecco, va aiutato e anche i più anziani devono fare in modo che possa ulteriormente progredire, perchè è già fortissimo. Per quanto riguarda i contratti ai nostri tempi avevano valore e se non lo volevi rispettare ti mandavano a… Marsala. Oggi arriva il Barcellona e ti dà 12 milioni. Non sei più padrone di niente”.

L’Inter comunque rischia di restare a mani vuote anche quest’anno…

“Purtroppo è così, comunque per quel che riguarda la Coppa Italia la qualificazione è stata buttata via in casa. A Napoli Handanovic è stato inoperoso. Aggiungo che sono sempre stato un tifoso di Gattuso, era l’unico del Milan per cui facevo il tifo, però vorrei sapere cosa avrebbero detto in tanti se l’Inter, viste tutte le occasioni, avesse vinto 4-1. Tutti a dire Gattuso geniale ma senza Ospina…”

In ogni caso fiducioso sul presente e il futuro…

“Credo in Conte e i giocatori ci sono. Ma voglio dire anche un’altra cosa: abbiamo un presidente ricco. Se uno vende, lo fa quando è povero. Se ho una Bugatti e sono CR7 non te la vendo. Se invece devo mangiare, te la cedo anche ad un prezzo inferiore. L’Inter è una big. Non ho mai visto nessuno anni fa avvicinarsi a Van Basten per strapparlo al Milan. Quando un club è tra i big nessuno si permette di tentare un tuo giocatore. Se sei un grande club e c’è il Barcellona che propone 9 milioni ad un tuo calciatore dici: alt, questi soldi te li dò anch’io e ti tengo qui. L’Inter deve trattenere i migliori altrimenti è una società normale”.