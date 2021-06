Ieri il primo memorial dedicato a Bellugi. Bergomi e Ferri: “Un esempio”

Partita dedicata all'ex giocatore nerazzurro alla quale hanno partecipato la famiglia, ex compagni ed amici

C'erano Bedy Moratti e Beppe Bergomi tra gli altri. La sorella dell'ex presidente dell'Inter ha sottolineato: «È importantissimo ricordare le persone come Mauro, persone speciali come lui che ha dato tantissimo al calcio ma anche umanamente ha dato tantissimo a tutti».

«Mauro è una persona meravigliosa, solare, che aveva sempre la battuta pronta. Un bell’esempio da seguire», ha sottolineato l'ex capitano nerazzurro. E c'era anche Riccardo Ferri: «La sua scomparsa mi ha colpito, la sua scomparsa mi ha fatto male. Non se lo meritava. Ho sofferto per lui, per la sua famiglia. Oggi penso a lui e il sorriso mi viene in automatico. Aveva un sorriso contagioso. Impossibile non volergli bene».