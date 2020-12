Dopo aver giocato nell’Inter ha giocato pure nel Bologna, negli anni ’70. Mauro Bellugi, ex difensore nerazzurro, è stato operato d’urgenza e gli sono state amputate entrambi le gambe in seguito a delle complicazioni. Era anche stato ricoverato a inizio novembre per il covid19. Il club rossoblù ha voluto scrivere un tweet per l’ex calciatore e lo ha incoraggiato in questo momento difficilissimo: “Forza Mauro, tutta Bologna è con te!”.