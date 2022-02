Belotti, addio ipotesi più realistica. TS: “Inter da non escludere a priori”

L'attaccante e capitano del Torino non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno: tanti i club interessati

Il futuro di Andrea Belotti appare ormai segnato: l'attaccante e capitano del Torino non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno, e in estate firmerà per un'altra squadra. Secondo Tuttosport, l'Inter non è un'ipotesi da scartare: "Da vedersi quali saranno nei dettagli i piani di rafforzamento della nuova Atalanta all'americana e pure la classifica finale dei bergamaschi (Champions sì, Champions no), tuttavia, oltre al Milan e alla stessa Juventus (con la pista Inter mai da tralasciare a priori), pure la Dea sta continuando a seguire Belotti, in scadenza di contratto a giugno. [...] Il Gallo non ha ancora deciso per chi firmare. L'addio resta l'ipotesi assolutamente più realistica".