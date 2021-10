EDICOLA TS – Potere Juve! Belotti clamoroso: via dal Toro

"Potere Juve!". Recita così il titolo della copertina di Tuttosport in edicola giovedì 21 ottobre 2021 in merito al successo della Juventus contro lo Zenit

"Potere Juve!". Recita così il titolo della copertina di Tuttosport in edicola giovedì 21 ottobre 2021 in merito al successo della Juventus contro lo Zenit. "Prova di forza a San Pietroburgo: piegato lo Zenit nel finale con un grande stacco aereo di Kulusevski, i bianconeri vincono la terza partita su tre del girone di qualificazione. Ora basta un pareggio tra due settimane con i russi per centrare gli ottavi". Il taglio alto è dedicato al KO dell'Atalanta mentre nel box si parla di Belotti: "Clamoroso! Via dal Toro. Il gallo non rinnova, la società proverà a cederlo già a gennaio".