Libero – Inter, fatta per Correa. Ma Belotti non è da escludere

Il quotidiano in controtendenza rispetto ad altre fonti che assicurano come il giocatore non sia più nei mirini nerazzurri

Eva A. Provenzano

Il quotidiano Libero va in controtendenza rispetto al resto della stampa italiana sulle due piste che hanno poi portato alla definizione dell'affare Correa. Sarà l'argentino il prossimo attaccante dell'Inter, ma c'è stato anche un momento in cui sarebbe potuto arrivare Belotti. Era stato bloccato dai dirigenti nerazzurri. Secondo il quotidiano c'era un accordo sui 15 mln per il Torino (altre fonti parlano di venti mln) e c'era l'accordo con il calciatore (per altre fonti lui non aveva ancora dato la sua risposta).

Ma Inzaghi ha sempre spinto per l'argentino e quando è arrivato il sì di Lotito Marotta ha fatto preparare i documenti con gli ultimi dettagli. Si parla di ufficialità in giornata, ma il calciatore al momento non ha svolto le visite mediche. Secondo il giornale tra l'altro l'arrivo di Correa non esclude Belotti. Per altre fonti e altri media, Belotti ormai non sbarcherà più a Milano.

(Fonte: Libero)