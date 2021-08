Belotti lascia il ritiro dell’Italia: infortunio al perone, i tempi di recupero

Il capitano del Torino si è infortunato durante l'ultimo match contro la Fiorentina: brutta tegola per l'Italia e i granata

Una brutta tegola per l'Italia e il Torino. Si è fermato infatti Andrea Belotti, accostato anche all'Inter prima dell'arrivo di Joaquin Correa. Lo ha fatto sapere Sky Sport in questi minuti: "Andrea Belotti è costretto a lasciare il ritiro della Nazionale. L'attaccante ha riportato un infortunio al perone durante la gara con la Fiorentina e dovrà rimanere fermo per circa 20 giorni. Tutto ok invece per Domenico Berardi che aveva saltato le ultime due partite del Sassuolo contro Verona e Sampdoria".