Inter, Belotti ipotesi che non scalda. CdS: “I nomi per l’attacco sono altri”

L'attaccante del Torino è in scadenza di contratto e può liberarsi a parametro zero, ma i nerazzurri guardano altrove

Uno degli obiettivi dell'Inter per il mercato estivo è quello di rinforzare il reaprto avanzato. Tra i nomi accostati ai nerazzurri in passato c'è anche quello di Andrea Belotti, capitano del Torino, in scadenza di contratto a giugno. La dirigenza interista, secondo il Corriere dello Sport, sembra però orientata su altri fronti: "Scamacca è considerato più funzionale al progetto nerazzurro rispetto al compagno Raspadori. Il Sassuolo per il suo numero 91 chiede oltre 40 milioni, troppi per l'Inter che però ha una carta da giocarsi: Andrea Pinamonti. Il club emiliano, che a gennaio voleva Lucca, è interessato anche al centravanti prestato all'Empoli e Marotta potrebbe sacrificarlo per avere Scamacca. Dipenderà dalla concorrenza e dalle valutazioni. Belotti, cercato la scorsa estate, tra pochi mesi sarà libero a parametro zero: è un'opzione sul tavolo ma non scalda".