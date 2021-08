Belotti, tutti i motivi per cui piace all’Inter. Il Torino teme l’addio a zero

L'attaccante granata non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro: nessuna risposta alla proposta di rinnovo

L'ormai sempre più probabile cessione di Romelu Lukaku costringe l'Inter a cercare un sostituto: tra i nomi al vaglio della dirigenza nerazzurra c'è anche Andrea Belotti . Il capitano del Torino è alle prese con un rinnovo del contratto che tarda ad arrivare: in scadenza nel giugno 2022, la proposta di prolungamento del club granata non è ancora stata accettata. E ora, come scrive Tuttosport, il rischio per il presidente Cairo è quello di perdere a zero il proprio bomber:

"C'è anche Belotti, tra i nomi caldi per l'Inter nel caso in cui il club nerazzurro decidesse di accettare l'offerta monstre del Chelsea per Romelu Lukaku. Piace per ragioni tecniche, comportamentali e finanziarie, il Gallo, a una società che in questa fase storica più che concentrarsi sulle spese deve adoperarsi per incassare. Da qui l'attenta valutazione sulla proposta superiore ai 100 milioni di euro rivolta dagli inglesi per il belga, contestuale a quella portata avanti in entrata sull'azzurro che costa 30 milioni, anche qualcosa meno. E il Gallo? Per adesso temporeggia, almeno fino a quando Juric glielo consentirà. [...] Prima vuole comprendere la qualità della svolta rispetto alle ultime stagioni proposta dal club, per quanto non è certo assurdo leggere nel suo atteggiamento l'attesa per le proposte che dovessero pervenire. E quella dell'Inter fresca campione d'Italia lo può comprensibilmente interessare".