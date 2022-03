Benaccer: “Non facciamo tanti gol, ma vinciamo. Scudetto? Testa bassa e lavoriamo”

Le parole del centrocampista rossonero al termine della gara vinta contro il Cagliari

Al termine di Cagliari-Milan, Ismael Benaccer, autore del gol vittoria, ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. "Siamo tutti decisivi, oggi lo sono stato io e sono molto contento. Vero che non facciamo tanti gol, ma vinciamo e lavoriamo per fare meglio ogni partita. Sappiamo che la cosa più importante è come finirà, non possiamo dire niente, testa bassa e lavoriamo per fare il meglio possibile".