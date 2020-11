Benarrivo: “All’Inter situazione confusionaria. Conte ha una sola arma”

Intervistato da TMW, Antonio Benarrivo, ex difensore del Parma, ha commentato il complicato momento dell’Inter di Antonio Conte, definendo quella nerazzurra una situazione confusionaria:

IDENTITA‘ – “E’ una squadra ancora in cerca di identità, c’è un continuo cambio di giocatori. Vedo una situazione confusionaria: la squadra soffre molto in difesa, vuol dire che non ha un ottimo filtro a centrocampo”.

CONTE – “L’unica arma che si può giocare è il campo. Deve allenare e lo fa ma serve che vada nello spogliatoio e capisca se i giocatori lo vogliono. Sicuramente ci sono degli scontenti, però deve chiarire questa situazione solo con i calciatori. Dal punto di vista del gioco il problema è quando perde palla non riesce a recuperare le posizioni e per gli avversari avendo spazi diventa facile”.

(Fonte: TMW)