Benatia: “Con Allegri la Juve tornerà a vincere. La difesa? A mio parere…”

Le parole dell'ex bianconero: "Ho seguito un po' la squadra e sono rimasto sorpreso da questo anno un po' difficile"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Mehdi Benatia, ex difensore della Juventus, ha parlato così della stagione negativa della squadra bianconera: "Ho seguito un po' la squadra e sono rimasto sorpreso da questo anno un po' difficile. Quando si vince così tanto è naturale che devi cambiare, sei o sette giocatori importanti come Pjanic, Matuidi, Higuain, Lichtsteiner, Evra sono andati via e ci vuole tempo per avviare un nuovo ciclo. La Juve, però, rimane sempre una grande squadra, pur non vivendo una gran stagione è riuscita a vincere due titoli. Che non è poco. Per me è stato importante conquistare la Champions, la Juve che è nel top delle squadre in Europa non poteva restarne fuori".