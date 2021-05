Benatia: “L’Inter di Conte giocava bene? No, però ha vinto lo scudetto. Allegri…”

Le parole dell'ex bianconero: "So che Allegri era stato contattato dal Real Madrid, ma lui ha fatto una scelta di cuore. Alla Juve è stato un vincente"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Mehdi Benatia , ex centrale della Juventus, ha parlato così del ritorno in bianconero di Massimiliano Allegri.

«No, non sono stupito. Conosco l’allenatore e la persona, è un appassionato e malato di calcio. Dopo due anni che non lavora avrà una voglia matta di ricominciare e di rimettersi in gioco. Del resto, chi poteva arrivare alla Juve?».