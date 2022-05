Benatia: “Spero che il Milan vinca lo Scudetto. Top difensori in A? Koulibaly e Chiellini”

Nel corso di un'ampia intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore della Juventus Benatia ha parlato così della Serie A

"Mi auguro che, alla fine lo vinca il Milan come premio per il lavoro svolto nell’ultimo triennio. Massara è un fenomeno, mentre Paolo era il mio idolo da bambino. Sta dimostrando di essere un fuoriclasse anche nelle vesti di dirigente, ha saputo superare i trasferimenti di Donnarumma e Calhanoglu puntando su ragazzi forti e determinati. Il progetto rossonero è entusiasmante, basterebbero 2-3 giocatori di un certo livello per fare il salto di qualità anche in Europa".