Benedetto: “Vidal al Boca Juniors? Spero sia vero. Arturo è un crack”

Flamengo e non solo. Nel futuro di Arturo Vidal l'unica certezza è che non sarà a tinte nerazzurre. Sul centrocampista cileno c'è il forte interesse del club brasiliano, ma nelle ultime ore si è fatto anche il nome del Boca Juniors. Dopo le parole di Riquelme ("Vidal è nato per giocare nel Boca"), arrivano altre dichiarazioni dal club argentino. Questa volta è Dario Benedetto a parlare del cileno: "Se ho sentito qualcosa sul possibile arrivo di Vidal al Boca? Innanzitutto, spero che Vidal sia vero. Perché no? Lui è Re Arturo, è un crack".