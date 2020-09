Inter, col Benevento tre precedenti: nel 2017 al ‘Vigorito’ un Brozovic in versione ‘Epic’

Quella di mercoledì al ‘Ciro Vigorito‘ sarà la quarta sfida della storia tra Inter e Benevento. Nei tre precedenti, tre successi nerazzurri, due nel campionato 2017/2018 (quello della prima storica partecipazione in Serie A della squadra campana) e il 6-2 in Coppa Italia a San Siro nel gennaio 2019.

Sarà la seconda partita della storia nerazzurra al ‘Vigorito‘. La prima trasferta a Benevento risale appunto all’inizio stagione 2017/2018, settima giornata di campionato: l’1 ottobre 2017, Inter-Benevento 2-1.

Una partita complicata per i nerazzurri a causa dell’ottima prestazione della squadra di casa. Un Benevento aggressivo e molto propositivo, capace di creare tante occasioni pericolose.

Ma, soprattutto, una partita con la firma di Marcelo Brozovic, in versione “Epic”, come le sue esultanze. Multiple, doppie: prima il colpo di testa in inserimento su cross di Candreva, poi la punizione pennellata nel ‘sette’ nel remake del calcio piazzato di Julio Cruz in Juventus-Inter 1-3 del 2003. Due reti in tre minuti per decidere il match, nonostante il tentativo di ritorno del Benevento, con D’Alessandro scatenato – gol e poi palo.

(Fonte: Inter.it)