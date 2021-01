Benevento-Eder, manca ancora l’accordo tra l’attaccante e Suning per l’addio anticipato

Martins Eder potrebbe presto tornare in Italia. L’ex attaccante dell’Inter è vicino al Benevento, come ribadito anche dalla Gazzetta dello Sport di oggi. Prima della firma con i campani, bisognerà trovare un accordo con il Jiangsu per la buonuscita: “Le ultime ore di dialoghi con l’entourage dell’ex Inter sono servite per trovare un’intesa per il prossimo accordo del giocatore in giallorosso. Tra domani e mercoledì ci sarà invece il passaggio decisivo dell’affare.

Gli agenti di Eder Tullio Tinti e Manuel Montipò avranno un contatto con lo Jiangsu per trovare la quadra sull’addio anticipato dell’attaccante in scadenza a giugno col club di Suning. Si cerca un accordo economico per risolvere il contratto da oltre 5 milioni a stagione. Solo formalità, così sperano in Campania vista la grande voglia di Eder di tornare in Italia, già manifestata la scorsa estate e ribadita adesso che la chance di giocare di nuovo in A, a 34 anni, è diventata più concreta. Se l’attesa non dovesse portare alla svolta entro metà settimana, il d.s. Foggia valuterebbe anche piste alternative”.