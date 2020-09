Benevento-Inter, la società campana chiede alla Regione di poter far entrare 1000 abbonati

Mercoledì 30 settembre, alle 18, al Vigorito si gioca quella che doveva essere la prima partita della stagione 2020-2021 dell’Inter, quella con il Benevento. Il club giallorosso ha inviato una richiesta alla Regione Campania per avere l’autorizzazione di far entrare allo stadio mille spettatori.

È atteso il sì delle autorità e a quel punto, fa sapere la società, “la vendita sarà riservata agli abbonati alla scorsa stagione agonistica e avverrà esclusivamente in modalità on-line. I prezzi saranno comunicati successivamente”. La società ha chiesto ai tifosi di non inoltrare richiesta per i biglietti omaggio data l’eccezionalità della situazione e perché l’iniziativa è riservata agli abbonati.