Benfica con l’autostima a terra, ma Schmidt con l’Inter ha tutti a disposizione

Inter-Benfica è una gara che vuol dire tantissimo non solo per i nerazzurri. Anche i portoghesi, sconfitti all'andata, sentono quantomeno di dover dare tutto nei 90' del Meazza per dare un segnale ai propri tifosi in un momento molto delicato. Il Corriere dello Sport spiega cosa sta accadendo ai lusitani: "L’autostima del Benfica è finita sotto i tacchetti proprio sul più bello. A ulteriore conferma è arrivata il capitombolo contro il tutt’altro che irresistibile Chaves di sabato scorso. Terza sconfitta di fila, che fa seguito a quella nell’O Classico della scorsa settimana e, soprattutto, al 2-0 incassato al Da Luz contro l’Inter, che ora rende complicatissimo il ritorno di San Siro".

Stagione quasi capovolta in poche settimane: "E dire che, prima dello scontro diretto con il Porto, i ragazzi di Roger Schmidt si erano dimostrati pressoché perfetti, con appena due ko in stagione, un o in Primeira Liga e l’altro in Coppa del Portogallo, peraltro solo dopo i rigor i , sempre contro l’indigesto Braga. Il discorso scudetto, così, si è riaperto, con il vantaggio su l Porto che, in appena 8 giorni, si è ridotto da 10 a 4 punti. In Champions i l tecnico tedesco, di fatto, si presenta a Milano con tutti a disposizione, con le uniche eccezioni di Draxler e Alexander Bah. Gonçalo Guedes è di nuovo al meglio e si rivede anche Otamendi, che aveva saltato l’andata per squalifica. Gran parte delle speranze passano per i gol di Gonçalo Ramos, che al Meazza disputerà la sua 100ª partita con il Benfica".