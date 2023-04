Benfica-Inter, pagelle CdS: Onana salva, Dzeko fermo. Inzaghi con la formula vincente

Bene anche Darmian ("Diligente come al solito, non si fa abbagliare dal fraseggio rapido del Benfica. Non sbaglia una posizione, niente di niente") e Dumfries ("Un bel po’ di errori nei primi 45’, ma nella ripresa è travolgente. Salva un gol su Rafa Silva, arriva puntuale sul cross di Bastoni e procura il rigore del 2-0. Esce stremato"), entrambi da 7.

Deludono Dzeko ("È fermo, entra poco nella manovra. In assoluto non incide mai e merita la sostituzione dopo un’ora di partita. Assurdo il giallo che prende quando, già sostituito, entra in campo per festeggiare il gol") e Lautaro ("Qualche tocco sbagliato (in un caso l’errore è brutto) già nel primo tempo, quando però viene spesso coinvolto nella parte finale dell’azione. Ancora più pericoloso l’errore che nella ripresa porta il Benfica a un passo dall’uno a uno"), che prendono 5.5.