Benfica-Inter: nerazzurri al da Luz per risollevare la stagione: le quote dei bookmakers

Una partita che vale una stagione intera: l’Inter va all’Estádio da Luz per l’andata dei quarti di finale di Champions League

Gianni Pampinella

Una partita che vale una stagione intera: l’Inter, in forte crisi in campionato, va all’Estádio da Luz per l’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League. Il Benfica è avversario tostissimo. I portoghesi, insieme al Napoli, sono una delle più grandi sorprese di questa annata dove, tra campionato e Champions, si stanno esprimendo ai massimi livelli sia di gioco che di risultati. I nerazzurri in Serie A sono invece sprofondati fuori dai primi quattro posti e non vincono da quattro gare. Per gli uomini di Simone Inzaghi, oltre a doversi risollevare a tutti i costi in campionato, anche il passaggio alle semifinali della massima competizione europea diventa fondamentale per rendere migliore una stagione che al momento appare maledetta.

Potrebbe essere una partita da Under - Un’Inter in crisi di risultati, e che soprattutto deve ritrovare i suoi migliori uomini sottoporta, si va a giocare a Lisbona le speranze per il passaggio alle semifinali di UEFA Champions League. L’Estádio da Luz è appena stato espugnato: il Porto ha vinto il big match di campionato, ma le Aquile conservano comunque ancora 7 punti di vantaggio. Un successo del Benfica è quotato da Betclic a 2.25, un pareggio a 3.27, mentre una vittoria dei nerazzurri a 3.35. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 2.18, l’Under 2.5 a 1.66.

Portoghesi e nerazzurri hanno la stessa quota per la vittoria finale - Persino per il passaggio del turno i traders danno per favorito il Benfica, anche se non di molto. Betclic quota il passaggio del turno dei lusitani a 1.80, mentre quello dei nerazzurri a 2.00. Per la vittoria finale della Coppa dalle grandi orecchie, Betclic quota entrambe le formazioni a 15.00.

L’ultima volta allo ‘Stadio da Luz’ fu 0-0 - Esistono tre precedenti tra le due squadre. Il più famoso è la finale di Coppa dei Campioni del 1965 dove i nerazzurri guidati dal ‘Mago’ Herrera vinsero grazie al gol di Jair. Più recente il doppio confronto nei quarti di Coppa Uefa del 2003/2004. Passò l’Inter in virtù del 4-3 al ‘Giuseppe Meazza’, ma in Portogallo finì 0-0. Lo stesso risultato è quotato da Betclic a 9.60 (Sisal lo quota a 8.25). L’ipotesi considerata più probabile è l’1-1 che Betclic quota a 6.60.

Lukaku-Lautaro: deve essere il vostro momento - Per tentare il colpaccio l’Inter deve sperare nel ritorno alla vena realizzativa dei suoi uomini d’area. Sia un gol di Romelu Lukaku che uno di Lautaro Martínez sono quotati da Betclic a 3.75. Le principali insidie per i nerazzurri arriveranno da Gonçalo Ramos e dal grande ex: João Mário. Una rete del primo è quotata da Betclic a 2.75, un gol del centrocampista è invece quotato da Betclic a 3.50.